राघव चड्डा के सवाल पर परिणीति चोपड़ा ने जोड़ लिए हाथ, सांसद के AAP से इस्तीफे के बाद पुराना वीडियो हुआ वायरल

दरअसल कुछ दिन पहले परिणीति अपने नए शो की शूटिंग कर रही थीं। उन्हीं दिनों राघव चड्ढा को राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया था। जैसे ही परिणीति से सवाल किया गया तो उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोलीं कि मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। परिणीति के रिएक्शन से साफ झलक रहा था कि वो इस मामले पर कोई भी रिएक्शन देना नहीं चाहती हैं। अब उनका यही पुराना वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है।