‘लाइफ प्लानिंग से नहीं चलती’, सलीम खान की सलाह फिर वायरल, सलमान बोले- काश पहले सुन ली होती!

सलीम खान के 3 बेटे हैं सलमान, अरबाज और सोहेल। तीनों की शख्सियत, काम करने का तरीका और सोच बिल्कुल जुदा है, लेकिन इस फर्क को सलीम खान ने कभी मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे स्वाभाविक मानकर एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि उनके बेटे जब भी किसी मुश्किल में होते हैं या कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो वे अपने पिता के पास सलाह के लिए जरूर आते हैं, लेकिन सलीम खान ने कभी ये जरूरी नहीं समझा कि वे हर वक्त उनके पीछे लगे रहें, उनके हर काम में दखल दें और उन्हें जज करें। उनका मानना है कि बच्चे को सांस लेने की जगह देना भी एक अच्छी परवरिश का हिस्सा है।