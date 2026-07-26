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एक नेगेटिव रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, CJP की जीत के बीच छलका फिल्म क्रिटिक का दर्द

Anupama Chopra on Death Threats: रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अनुपमा चोपड़ा ने याद किया कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की आलोचना करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं। उन्होंने लिखा, "उस नफरत ने मुझे डरा दिया," और साथ ही NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ Gen Z के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों की तारीफ़ भी की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 26, 2026

Anupama Chopra on Death Threats

अनुपमा चोपड़ा को 'धुरंधर' पर निगेटिव रिव्यू देना पड़ा था भारी। (फोटो सोर्स: X- @anupamachopra/IMDb)

Anupama Chopra Negative Review Death Threats: फिल्म क्रिटिक और पत्रकार अनुपमा चोपड़ा, और फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी हैं, ने बताया है कि कैसे एक फिल्म का नेगेटिव रिव्यू पोस्ट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं। ये फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महीनों बाद उस जबरदस्त ऑनलाइन विरोध को याद करते हुए, चोपड़ा ने माना कि उस नफरत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था।

NEET-UG पेपर लीक को लेकर हफ्तों तक चले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद Gen Z के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन की हालिया जीत और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, अनुपमा ने डर के बावजूद आवाज उठाने के महत्व पर बात की।

'उस नफरत ने मुझे डरा दिया'

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "छह महीने पहले, मुझे जान से मारने की धमकियां मिलीं क्योंकि मुझे एक फिल्म पसंद नहीं आई थी। उस नफरत ने मुझे डरा दिया। इसके आगे उन्होंने Gen Z की तारीफ़ करते हुए लिखा, 'आपकी हिम्मत और बेबाकी के लिए शुक्रिया। आपने हम सभी को अपनी आवाज बनाए रखने और सच बोलने की उम्मीद और ताकत दी है। आप सभी को और शक्ति मिले!"

हालांकि, अनुपमा चोपड़ा ने 'धुरंधर' का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान उस जबरदस्त विरोध की ओर इशारा करता है जो उन्हें रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म के नेगेटिव रिव्यू के बाद झेलना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें ऑनलाइन गालियां और जान से मारने की धमकियां मिली थीं।

अनुपमा चोपड़ा का 'धुरंधर' रिव्यू

अनुपमा की पोस्ट में उस तीखे विरोध का जिक था जो उन्हें आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' का रिव्यू करने के बाद झेलना पड़ा था। अपने रिव्यू में, उन्होंने फिल्म को "एक थकाऊ, लगातार चलने वाली और बोरिंग जासूसी थ्रिलर" बताया था, जो "करिश्माई, हत्यारे पुरुषों, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, तीखे राष्ट्रवाद और भड़काऊ भारत-विरोधी नैरेटिव" से भरी हुई थी।

परेश रावल ने अनुपमा चोपड़ा की आलोचना की

बता दें कि 'धुरंधर' पर अनुपमा के इस नेगटिव रिव्यू के बाद, एक्टर परेश रावल ने फिल्म के बारे में उनकी नेगेटिव राय को लेकर उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना की। उन्होंने X हैंडल (पहले ट्विटर) पर उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "क्या आप 'मिस इरेलेवेंट' (बेमतलब की हस्ती) बनकर थक नहीं गई हैं?"

हालांकि, कुछ महीनों बाद, परेश ने सोशल मीडिया पर अनुपमा पर तंज कसने के लिए अफसोस जताया था और माना था कि उन्हें "ऐसा नहीं करना चाहिए था।"

दिसंबर 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की। इसका सीक्वल, 'धुरंधर: द रिवेंज', 19 मार्च 2026 को रिलीज हुआ और ये भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा; इसने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और दुनिया भर में 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की।

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Updated on:

26 Jul 2026 04:12 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक नेगेटिव रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, CJP की जीत के बीच छलका फिल्म क्रिटिक का दर्द

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