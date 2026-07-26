एक नेगेटिव रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, CJP की जीत के बीच छलका फिल्म क्रिटिक का दर्द

Anupama Chopra Negative Review Death Threats: फिल्म क्रिटिक और पत्रकार अनुपमा चोपड़ा, और फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी हैं, ने बताया है कि कैसे एक फिल्म का नेगेटिव रिव्यू पोस्ट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं। ये फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महीनों बाद उस जबरदस्त ऑनलाइन विरोध को याद करते हुए, चोपड़ा ने माना कि उस नफरत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था।