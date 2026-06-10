‘अलग ही तहजीब और चमक’, कंगना रनौत की पोस्ट पर फैंस कर रहे तारीफ, ‘भारत भाग्य विधाता’ का है इंतजार

मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर लांच इंवेंट के दौरान, ANI के साथ बातचीत में कंगना रनौत ने कहा कि आज डॉक्टरों के पास अपने काम के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों को लेकर ज्यादा आजादी है, जबकि नर्सें अभी भी पारंपरिक यूनिफॉर्म स्टाइल का पालन करती हैं। इसके साथ ही कंगना ने कहा, "मुझे लगता है कि ब्रिटिश नर्सों वाला ड्रेस कोड अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी नर्सें, डॉक्टरों की तरह, जो चाहें पहन सकती हैं; उन्हें एक कोड मिलता है। लेकिन हमारी नर्सें, चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, एक तरह से विदेशी लुक में दिखती हैं। यह मेरी निजी राय है। लेकिन इस फिल्म में हमने ईमानदारी और सम्मान के साथ काम किया है। आकार और साइज़ मायने नहीं रखता, आपकी यूनिफॉर्म ही आपकी ड्यूटी है।"