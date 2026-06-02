26/11 की अनकही कहानी, ‘भारत भाग्य विधाता’ का ट्रेलर देख फैंस बोले- ‘रोंगटे खड़े हो गए!’

Bharat Bhhagya Viddhaata Trailer X Review:बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का ऑफिशियल ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। पेन मूवीज और मणिकर्णिका फिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे रिलीज किया है। फिल्ममेकर्स ने इसका ट्रेलर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "सुर्खियों को तो आतंक याद रहा, लेकिन इतिहास उन नायकों को भूल गया। जब आतंक ने दस्तक दी, तो उन्होंने हिम्मत चुनी। यह उन्हीं की कहानी है।" ट्रेलर रिलीज होते ही, फैंस ने सोशल मीडिया पर फिल्म की इमोशनल कहानी पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। साथ ही स्टार कास्ट की एक्टिंग की जमकर तारीफ की।