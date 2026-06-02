‘हर जगह ये भिखारीपन मत करो’, इंडियन टूरिस्ट की शर्मनाक हरकत पर ऋचा चड्ढा का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर चोरी की घटना से जुड़ी ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। धंदापानी के मुताबिक, टूर ग्रुप की यात्रा के दौरान, एक महिला को उन दुकानों से सामान चुराते हुए पकड़ा गया, जहां अक्सर टूरिस्ट यादगार चीजें खरीदने जाते हैं। उन्होंने X पर लिखा, "हमारे ग्रुप में, शुरू से ही एक भारतीय महिला चोरी कर रही थी। हमें इस बारे में पता नहीं था। एक टूरिस्ट शोपीस की दुकान में उसको पकड़ा गया। जिसके बाद उसने तुरंत पैसे देने की कोशिश की। जापानी दुकानदार ने कहा कि उनका समाज बहुत भरोसेमंद है, जहां चोरी बहुत कम होती है, और वो भारत का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि चोरी से ज्यादा, उन्हें इस बात से बुरा लगा कि पकड़े जाने के बाद उसने पैसे देने की कोशिश की।