करिश्मा कपूर के साथ अनबन पर पहली बार माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी, बताया ‘दिल तो पागल है’ का वो किस्सा

फिल्म रिलीज हुए लगभग तीन दशक गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस डांस सीक्वेंस का नाम लिया जाता है तो दर्शकों की आंखों के सामने दोनों अभिनेत्रियों की जबरदस्त एनर्जी और शानदार तालमेल उभर आता है। हाल ही में माधुरी दीक्षित ने इस यादगार अनुभव को लेकर कुछ दिलचस्प बातें साझा कीं, जिसने एक बार फिर इस सीन को चर्चा में ला दिया है। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेजिस पर माधुरी और करिश्मा के वीडियोज शेयर किए गए हैं।