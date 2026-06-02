करिश्मा कपूर के साथ अनबन पर पहली बार माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी, बताया ‘दिल तो पागल है’ का वो किस्सा

Madhuri Dixit On Rivalry With Karisma Kapoor (सोर्स- एक्स)
Madhuri Dixit On Rivalry With Karisma Kapoor: 90 के दशक की हिंदी फिल्मों की बात हो और शानदार डांस सीक्वेंस का जिक्र न आए, ऐसा शायद ही कभी होता है। बॉलीवुड में कई यादगार डांस परफॉर्मेंस देखने को मिली हैं, लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी दर्शकों के दिलों में ताजा बने रहते हैं।
ऐसी ही एक परफॉर्मेंस थी फिल्म 'दिल तो पागल है' में दिखाए जाने वाला डांस मुकाबला, जिसमें माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि वो सिनेमा इतिहास का हिस्सा बन गया।
फिल्म रिलीज हुए लगभग तीन दशक गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस डांस सीक्वेंस का नाम लिया जाता है तो दर्शकों की आंखों के सामने दोनों अभिनेत्रियों की जबरदस्त एनर्जी और शानदार तालमेल उभर आता है। हाल ही में माधुरी दीक्षित ने इस यादगार अनुभव को लेकर कुछ दिलचस्प बातें साझा कीं, जिसने एक बार फिर इस सीन को चर्चा में ला दिया है। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेजिस पर माधुरी और करिश्मा के वीडियोज शेयर किए गए हैं।
माधुरी ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि उस समय उनकी भांजी शूटिंग देखने के लिए सेट पर मौजूद थी। डांस की रिहर्सल और शूटिंग को ध्यान से देखने के बाद उसने एक दिलचस्प टिप्पणी की थी। बच्चे अक्सर छोटी-छोटी बातों को भी अलग नजरिए से देखते हैं और उसी तरह उसने भी दोनों कलाकारों के भाव और हावभाव को कहानी के अनुरूप समझ लिया था।
माधुरी के मुताबिक, ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि दर्शक केवल डायलॉग ही नहीं, बल्कि कलाकारों की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को भी कितनी गहराई से महसूस करते हैं। यही वजह है कि वो सीन सिर्फ एक डांस नहीं रहा, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
माधुरी ने इस मौके पर करिश्मा कपूर की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि करिश्मा ने उस सीक्वेंस के लिए बेहद मेहनत की थी और उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक थी। दोनों कलाकारों के बीच किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि वे एक-दूसरे को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रही थीं।
यही कारण था कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली प्रतिद्वंद्विता वास्तविक जीवन में दोस्ताना माहौल के साथ पेश की गई। दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री और डांस स्किल्स का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने उस दृश्य को अमर बना दिया।
यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी। फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार जैसे सितारों ने अहम भूमिकाएं निभाईं। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों का प्यार मिला।
खासतौर पर करिश्मा कपूर के अभिनय और डांस को इतनी सराहना मिली कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं माधुरी की लोकप्रियता भी इस फिल्म के बाद और मजबूत हुई।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग