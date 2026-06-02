IPL की ट्रॉफी जीतते ही पत्नी अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे विराट कोहली, वृंदावन से आईं तस्वीरें

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan: आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद जहां आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल बना हुआ है, वहीं भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित सितारों में से एक विराट कोहली ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि के बाद आध्यात्मिक मार्ग की ओर कदम बढ़ाए हैं। पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली सोमवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।