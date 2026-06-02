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IPL की ट्रॉफी जीतते ही पत्नी अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे विराट कोहली, वृंदावन से आईं तस्वीरें

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan: आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब वो पत्नी अनुष्का शर्मा संग वृंदावन पहुंचे हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 02, 2026

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan (सोर्स- एक्स)

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan: आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद जहां आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल बना हुआ है, वहीं भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित सितारों में से एक विराट कोहली ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि के बाद आध्यात्मिक मार्ग की ओर कदम बढ़ाए हैं। पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली सोमवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का शर्मा

वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम में इस दंपति की मौजूदगी ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं और फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में विराट और अनुष्का बेहद सादगीपूर्ण अंदाज में दिखाई दिए। दोनों ने आश्रम में कुछ समय बिताया और आध्यात्म को अनुभव किया।

जीत के बाद भगवान के दरबार में पहुंचे विराट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने हाल ही में आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी ने अपने प्रशंसकों को जश्न मनाने का बड़ा मौका दिया।

क्रिकेट मैदान पर मिली इस ऐतिहासिक सफलता के बाद विराट कोहली का वृंदावन पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है। कई प्रशंसकों का मानना है कि विराट हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय मेहनत के साथ-साथ ईश्वर की कृपा को भी देते हैं और यही वजह है कि बड़े मौकों के बाद वो आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करते नजर आते हैं।

प्रेमानंद महाराज से पुराना जुड़ाव

ये पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे हों। बीते कुछ सालों में दोनों कई बार वृंदावन जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। आध्यात्मिकता और मानसिक शांति को लेकर दोनों सार्वजनिक मंचों पर भी अपनी राय साझा कर चुके हैं।

अनुष्का ने खास अंदाज में मनाई जीत

आरसीबी की जीत के बाद अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली के लिए एक बेहद खास पोस्ट साझा किया। तस्वीर में विराट ट्रॉफी थामे दिखाई दिए, जबकि अनुष्का उन्हें प्यार से बधाई देती नजर आईं। इस तस्वीर ने कुछ ही घंटों में लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

दिलचस्प बात यह रही कि अनुष्का ने लंबा संदेश लिखने के बजाय कुछ इमोजी के जरिए ही अपनी खुशी जाहिर की। प्रशंसकों ने इसे जीत के जश्न का सबसे खूबसूरत पल बताया।

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Published on:

02 Jun 2026 12:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / IPL की ट्रॉफी जीतते ही पत्नी अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे विराट कोहली, वृंदावन से आईं तस्वीरें

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