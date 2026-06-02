ट्विशा शर्मा मौत मामले में हुआ अहम खुलासा, पिछले 6 महीनों से कंपनी से अभिनेत्री को नहीं मिली थी सैलरी

Twisha Sharma Death Case (सोर्स- एक्स)
Twisha Sharma Death Case: भोपाल की मॉडल ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत का मामला हर गुजरते दिन के साथ और पेचीदा होता जा रहा है। शुरुआत में जिस घटना को सामान्य आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, अब उसमें एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है। सीबीआई की एंट्री के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो स्थानीय पुलिस की कार्यशैली और पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
सबसे चौंकाने वाला खुलासा उस महत्वपूर्ण सबूत को लेकर हुआ है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकता था। जांच के दौरान पता चला कि घटनास्थल से बरामद एक महत्वपूर्ण वस्तु को समय पर फोरेंसिक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ये सबूत कई घंटों नहीं बल्कि लगभग दो दिनों तक एक पुलिस अधिकारी के निजी वाहन में रखा रहा। जब ये जानकारी सामने आई तो जांच से जुड़े अधिकारी भी हैरान रह गए।
ट्विशा के परिवार ने शुरुआत से ही जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, जिससे सच्चाई तक पहुंचने में देरी हुई। अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और क्या इसका असर जांच की दिशा पर पड़ा।
मामले में एक और नया मोड़ तब आया जब एक गवाह ने खुद को धमकाए जाने का आरोप लगाया। गवाह का दावा है कि उससे यह पूछा गया कि वह इस मामले में बयान क्यों दे रहा है। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गवाही देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। इस दावे के सामने आने के बाद गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
इधर सीबीआई ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए विशेष क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया। इसके लिए डमी मॉडल का इस्तेमाल किया गया ताकि उस रात की परिस्थितियों को वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सके। जांच एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था और घटनाओं का क्रम क्या रहा होगा।
सिर्फ तकनीकी और फोरेंसिक पहलू ही नहीं, अब आर्थिक एंगल भी जांच का हिस्सा बन चुका है। जानकारी के अनुसार ट्विशा को 6 महीनों से वेतन नहीं मिला था। ये तथ्य सामने आने के बाद जांचकर्ताओं ने वित्तीय लेन-देन और पेशेवर संबंधों की पड़ताल शुरू कर दी है। इसी दौरान यह भी सामने आया कि जिस संस्था से ट्विशा जुड़ी हुई थीं, उसमें उनके पति द्वारा आर्थिक निवेश किए जाने की बात भी जांच के दायरे में आई है।
यही वजह है कि अब सीबीआई केवल मौत के कारणों की ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े आर्थिक और व्यक्तिगत संबंधों की भी गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह समझना चाहती है कि क्या इन तथ्यों का घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है।
फिलहाल ट्विशा शर्मा केस मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो चुका है। हर नए खुलासे के साथ कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस की कथित लापरवाही, गवाहों के आरोप, वित्तीय लेन-देन और घटनास्थल के पुनर्निर्माण जैसी बातें इस मामले को और जटिल बना रही हैं। अब सभी की नजरें सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब सामने आ सकेंगे।
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