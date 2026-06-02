ट्विशा शर्मा मौत मामले में हुआ अहम खुलासा, पिछले 6 महीनों से कंपनी से अभिनेत्री को नहीं मिली थी सैलरी

Twisha Sharma Death Case: भोपाल की मॉडल ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत का मामला हर गुजरते दिन के साथ और पेचीदा होता जा रहा है। शुरुआत में जिस घटना को सामान्य आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, अब उसमें एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है। सीबीआई की एंट्री के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो स्थानीय पुलिस की कार्यशैली और पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।