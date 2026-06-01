‘मेरी बेटी दबंग थी’, ट्विशा शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर जनसैलाब, पिता बोले- दोषियों को सजा मिले

Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा शर्मा की मौत को अब 15 दिन से ऊपर हो गई हैं। हालांकि अभी भी केस पूरी तरह से उलझा हुआ है। भोपाल में हुई ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है, बल्कि पूरे इलाके को भी झकझोर दिया है। अब इस मामले में न्याय की मांग तेज होती जा रही है और स्थानीय लोग भी परिवार के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं।