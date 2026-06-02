ललित मोदी ने बताया सुष्मिता सेन से ब्रेकअप का बड़ा कारण, बोले- हमारे बीच बहुत दूरियां थी

ललित मोदी ने साल 2022 की उस वायरल पोस्ट का किस्सा शेयर करते हुए बताया, "उस दिन हमारी किसी बात पर हल्की सी नोकझोंक हो रही थी। मैंने मजाक में कहा कि मैं हमारे रिश्ते की फोटो पोस्ट करने जा रहा हूं। उन्होंने हंसते हुए कहा- 'हा हा हा, कर दो।' और मैंने पोस्ट बटन दबा दिया। उस वक्त मैं सार्डिनिया जा रहा था और वे लंदन में अपनी मां से मिलने जा रही थीं। जब मैं सार्डिनिया पहुंचा, तब तक हमारी वो तस्वीरें देश की सबसे बड़ी नेशनल न्यूज बन चुकी थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि सुष्मिता ने कभी मुझसे उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए नहीं कहा, और न ही मैंने कभी ऐसा सोचा। हम दोनों उस फैसले से पूरी तरह सहमत थे और आज भी हमें उस बात का कोई अफसोस नहीं है। आपको बता दें, उस साल हम दोनों दुनिया में चौथे और पांचवें सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले सेलिब्रिटी बने थे।"