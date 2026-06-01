‘डॉन 3’ विवाद पहुंचा अदालत, रणवीर सिंह के समर्थन में उतरे टीपी अग्रवाल, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

टाइम्स के अनुसार, टीपी अग्रवाल ने मुंबई की एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है। किसी भी संगठन या ट्रेड बॉडी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी स्टार्स और व्यक्ति पर बैन लगाए या दूसरों को उसके साथ काम करने से रोके। उन्होंने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें, टीपी अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी निर्माता माने जाते हैं। वे लंबे समय तक इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका मानना है कि इस तरह के फैसले स्टार्स की आजीविका और उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए।