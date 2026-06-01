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इनफ्लुएंसर धरना को इग्नोर करने पर माधुरी दीक्षित ने अब जाकर तोड़ी चुप्पी, तृप्ति डिमरी ने भी किया रिएक्ट

Madhuri Dixit Triptii Dimri Viral Video: माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी ने हाल ही में धरना को इग्नोर करने के वायरल हो रहे वीडियो पर अपनी राय दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 01, 2026

Madhuri Dixit Triptii Dimri Viral Video

Madhuri Dixit Triptii Dimri Viral Video (सोर्स- एक्स)

Madhuri Dixit Triptii Dimri Viral Video: सोशल मीडिया के दौर में कई बार कुछ सेकंड का वीडियो ऐसी बहस छेड़ देता है, जो दिनों तक चर्चा का विषय बना रहता है। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और इंफ्लुएंसर-अभिनेत्री धरना दुर्गा से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अटकलें लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये एक बड़ा विवाद बन गया।

आखिर क्या था वीडियो में?

दरअसल, फिल्म 'मां बहन' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। वायरल वीडियो में ऐसा लगा कि फोटो सेशन के दौरान फोटोग्राफर्स का पूरा ध्यान माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी पर था, जबकि धरना दुर्गा को पीछे हटने के लिए कहा गया। कुछ सेकंड की इस घटना को लेकर इंटरनेट यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए।

धरना के सपोर्ट में उतरे की फैंस

कई लोगों ने धरना के लिए हमदर्दी जताई और कहा कि उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स का मानना था कि बड़े प्रमोशनल इवेंट्स में कैमरों का फोकस अक्सर उन चेहरों पर होता है जिन्हें दर्शक ज्यादा पहचानते हैं। ऐसे में इसे जानबूझकर किया गया व्यवहार मानना सही नहीं होगा।

तृप्ति डिमरी ने दिया जवाब

जब ये मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा, तब तृप्ति डिमरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 'इंडिया टुडे' से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल फिल्मों की रिलीज के आसपास छोटी-छोटी घटनाओं को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। तृप्ति का मानना है कि कई बार लोग किसी भी सामान्य घटना में विवाद तलाशने लगते हैं।

अभिनेत्री ने हिंट दिया कि उन्हें पहले लगा था कि इस बार उनकी फिल्म के प्रचार के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं होगा, लेकिन आखिरकार सोशल मीडिया ने एक सामान्य पल को भी चर्चा का मुद्दा बना दिया। उनके मुताबिक, कुछ लोग हर स्थिति में नकारात्मक पहलू खोजने की कोशिश करते हैं और इस पर कलाकारों का ज्यादा नियंत्रण नहीं होता।

माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया संस्कृति पर कही बड़ी बात

माधुरी दीक्षित ने भी पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आलोचना करने वाले लोग पहले भी मौजूद थे, लेकिन उस समय उनके पास अपनी बात तुरंत लाखों लोगों तक पहुंचाने का मंच नहीं था। आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दे दिया है।

माधुरी के मुताबिक, वर्तमान दौर में हर कोई खुद को विशेषज्ञ समझता है। कोई फैशन पर टिप्पणी करता है, कोई फिल्मों पर फैसला सुनाता है और कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगता है। ऐसे माहौल में किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया और बहस शुरू हो जाती है।

धरना दुर्गा को लेकर क्यों बढ़ी चर्चा?

धरना दुर्गा सोशल मीडिया की लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री हैं। उनके फैंस का कहना है कि वायरल वीडियो ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि मनोरंजन जगत में नए और स्थापित चेहरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। हालांकि वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी घटना का संदर्भ सामने नहीं आया।

जल्द रिलीज होगी 'मां बहन'

इस बीच, निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की फिल्म 'मां बहन' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगी। दर्शक लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं और इसकी स्ट्रीमिंग 4 जून से शुरू होने वाली है।

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Published on:

01 Jun 2026 02:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इनफ्लुएंसर धरना को इग्नोर करने पर माधुरी दीक्षित ने अब जाकर तोड़ी चुप्पी, तृप्ति डिमरी ने भी किया रिएक्ट

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