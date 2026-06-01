इनफ्लुएंसर धरना को इग्नोर करने पर माधुरी दीक्षित ने अब जाकर तोड़ी चुप्पी, तृप्ति डिमरी ने भी किया रिएक्ट

Madhuri Dixit Triptii Dimri Viral Video: सोशल मीडिया के दौर में कई बार कुछ सेकंड का वीडियो ऐसी बहस छेड़ देता है, जो दिनों तक चर्चा का विषय बना रहता है। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और इंफ्लुएंसर-अभिनेत्री धरना दुर्गा से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अटकलें लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये एक बड़ा विवाद बन गया।