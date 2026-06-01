इलैयाराजा के कॉन्सर्ट में गए फैंस का फूटा गुस्सा, गंदी सीटों, खराब साउंड को लेकर दर्शक हुए नाराज

Ilaiyaraaja Concert Controversy: भारतीय संगीत जगत के दिग्गज संगीतकार और गायक इलैयाराजा के साथ फैंस काफी कनेक्ट रहते हैं। दशकों से अपने संगीत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस महान कलाकार ने हाल ही में चेन्नई में एक भव्य संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को लेकर जितनी चर्चा उनके संगीत की हुई, उतनी ही चर्चा आयोजन की खामियों को लेकर भी देखने को मिली। इस कॉन्सर्ट में आए फैंस का अब सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।