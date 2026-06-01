रीमिक्स ट्रेंड पर संजय गुप्ता के बयान ने म्यूजिक इंडस्ट्री पर उठाए सवाल, अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ा!

संजय गुप्ता ने एक अन्य पोस्ट में बॉलीवुड की क्रिएटिविटी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कल्पना करते हुए पूछा कि अगर फिल्मों में प्रीक्वल, सीक्वल, रीमेक और रीमिक्स पूरी तरह बंद कर दिए जाएं और केवल ओरिजिनल कहानियां बनाई जाएं, तो क्या होगा? इस सवाल पर भी लोगों ने अलग-अलग राय दी। कुछ ने कहा कि इससे भारतीय सिनेमा का नया और बेहतर दौर शुरू होगा, जबकि कुछ का मानना था कि इंडस्ट्री को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, बॉलीवुड में रीमिक्स गानों का ट्रेंड फिलहाल जारी है।