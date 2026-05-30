‘A-रेटेड’ Obsession के शो में नाबालिगों की भीड़! संजय गुप्ता ने थिएटर के सिस्टम पर उठाए सवाल

संजय गुप्ता के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज गई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि फिल्म केवल वयस्कों के लिए है, तो थिएटर प्रबंधन ने नाबालिग दर्शकों को प्रवेश कैसे दे दिया? कुछ यूजर्स ने कहा कि थिएटर को आयु सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्ती से लागू करना चाहिए। फिल्म 'Obsession' में कुछ हिंसक और संवेदनशील सीन थे। इसी कारण से फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसमें रिलीज से पहले फिल्म के कुछ हिस्सों में कटौती भी की गई थी। इसके बावजूद फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।