PM मोदी के वायरल पलों पर शेखर सुमन ने ली चुटकी, वीडियो चर्चा में

इतना ही नहीं, बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' कहे जाने के विवाद पर उन्होंने कहा कि देश के युवा नाराज हुए लेकिन सोचें तो हम सब कॉकरोच ही हैं। खाने में मिलावट है, सांस लेने में रुकावट है, चारों तरफ कचरा है और सिस्टम सड़ा हुआ है, इतना सब झेलकर भी जो जिंदा है वो कॉकरोच ही है। दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बैन होने पर उन्होंने कहा, "भाई, कॉकरोच को परमाणु बम से भी खत्म नहीं किया जा सकता और आप अकाउंट बंद करके इन्हें खत्म करना चाहते हैं?"