प्रेमानंद महाराज को लेकर उड़ रहीं अफवाहों पर ईशा गुप्ता का फूटा गुस्सा, लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी मत लिखो!

ईशा ने आगे कहा कि इस तरह के समय में नकारात्मक खबरों की बजाय सकारात्मकता और प्रार्थना की जरूरत होती है। कई भक्तों ने भी प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो ईशा गुप्ता जल्द ही कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ कई बड़े स्टार्स दिखाई देंगे। हालांकि फिलहाल उनकी ये अपील सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।