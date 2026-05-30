‘हक’, ‘केरला स्टोरी’ के बाद प्यार और धोखे की एक इमोशनल और दमदार कहानी, ‘तीसरी बेगम’

बीएमबी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी 1 घंटा 52 मिनट की इस फिल्म की कहानी पूजा दीक्षित नाम की एक भोली-भाली लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी धोखे से बब्बन खान से हो जाती है। शादी के बाद पूजा का नाम नगमा रख दिया जाता है और उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि बब्बन खान की पहले से ही दो बीवियां हैं। पूजा अपने आप को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी सौतन शबाना और तबस्सुम का सहारा मिलता है और फिर ये तीनों महिलाएं मिलकर अपनी गरिमा को दोबारा हासिल करने और अपने अत्याचारी पति के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, क्या वो तीनों बब्बन के की कैद से आजाद हो पातीं हैं और उनके संघर्ष की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।