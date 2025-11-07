Patrika LogoSwitch to English

Haq Movie Review: ‘हक’ देखने से पहले जान लीजिए ये बातें, थियेटर जाने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू

Haq Movie Review: इमरान हाशमी-यामी गौतम स्टारर 'हक' आज, 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म कैसी है? कहानी क्या है? यदि आपको जानना है तो सबसे पहले पढ़िए मूवी रिव्यू।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 07, 2025

Haq Movie Review

‘हक’ मूवी का एक सीन। फोटो में इमरान हाशमी-यामी गौतम (इमेज सोर्स: IMDb)

Haq Movie Review: ‘हक’ एक ऐसी फिल्म है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको सामाजिक मुद्दों पर बनी और सशक्त महिला किरदारों वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह जरूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप हल्की-फुल्की इंटरटेन (मस्ती) वाली फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी गंभीर लग सकती है।

‘हक’, जिग्ना वोरा की किताब 'बानो: भारत की बेटी' पर आधारित है। रेशु नाथ की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित और बेहद प्रासंगिक है। रेशु नाथ का स्क्रीनप्ले दिलचस्प है, हालांकि लेखन कुछ जगहों पर थोड़ा धीमा है। निर्देशक ने कहानी को सरल रखा है और कानूनी पचड़ों में उलझने नहीं दिया है। शाजिया बानो के मुख्य किरदार को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। पहले हिस्से में शाजिया और सायरा के बीच पनपता तनाव बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। अदालती दृश्य और अंतिम संस्कार के दृश्य बेहतरीन हैं। अंतिम दृश्य एक यादगार दृश्य है। यामी गौतम ने एक और यादगार अभिनय किया है। इमरान हाशमी ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) की रहने वाली सुपर मॉडल वर्तिका सिंह एक बेहतरीन खोज हैं, उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में अच्छा अभिनय (काम) किया है।

सत्य घटना पर आधारित है फिल्म

कहानी 1980–90 के समय की है, जब देश में महिलाओं के अधिकारों और तलाक के कानूनों पर बहुत चर्चा हो रही थी। यामी गौतम ने ‘शाजिया बानो’ नाम की एक मुस्लिम महिला का किरदार निभाया है। शाजिया का पति अब्बास खान (इमरान हाशमी) उसे छोड़ देता है। वह दूसरी शादी कर लेता है और तलाक के नियमों का गलत इस्तेमाल करता है। शाजिया अपने गुजारे और इज्जत के हक के लिए अदालत जाती है।

दर्शकों का क्या है कहना?

कविता, मंजू ने कहा, ‘कुछ फिल्में आपको खुश करने का प्रयास नहीं करतीं, वो आपकी आंखें खोलती हैं। ‘हक’ वैसी ही फिल्म है। शानदार राइटिंग, जबरदस्त एक्टिंग और दमदार निर्देशन देखने को मिलता है।’ एक दर्शक ने फिल्म को पॉवरफुल बताते हुए कहा कि ये फिल्म आपको इमोशनल करेगी और आपसे आसानी से जुड़ जाएगी। अ​धिकतर लोगों ने यामी और इमरान की ​ए​क्टिंग की दिल खोलकर तारीफ की।

फिल्म देखे या नहीं!

कुल मिलाकर, हक एक सशक्त और प्रभावशाली ड्रामा के रूप में उभरती है जो अपने प्रभावशाली अभिनय, भावनात्मक क्षणों और एक मनोरंजक, सुव्यवस्थित क्लाइमेक्स के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करती है। प्रथम मेहता की सिनेमैटोग्राफी संतोषजनक है।

कास्टइमरान हाशमी, यामी गौतम धर, असीम हट्टंगडी, दानिश हुसैन, शीबा चढ्डा और
वर्तिका सिंह
डायरेक्शनसुपर्ण एस वर्मा
जोनरकोर्ट रूम ड्रामा
रिलीज7 नवंबर 2025
रेटिंग3 स्टार

