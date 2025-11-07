Haq Movie Review: ‘हक’ देखने से पहले जान लीजिए ये बातें, थियेटर जाने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू

‘हक’, जिग्ना वोरा की किताब 'बानो: भारत की बेटी' पर आधारित है। रेशु नाथ की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित और बेहद प्रासंगिक है। रेशु नाथ का स्क्रीनप्ले दिलचस्प है, हालांकि लेखन कुछ जगहों पर थोड़ा धीमा है। निर्देशक ने कहानी को सरल रखा है और कानूनी पचड़ों में उलझने नहीं दिया है। शाजिया बानो के मुख्य किरदार को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। पहले हिस्से में शाजिया और सायरा के बीच पनपता तनाव बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। अदालती दृश्य और अंतिम संस्कार के दृश्य बेहतरीन हैं। अंतिम दृश्य एक यादगार दृश्य है। यामी गौतम ने एक और यादगार अभिनय किया है। इमरान हाशमी ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) की रहने वाली सुपर मॉडल वर्तिका सिंह एक बेहतरीन खोज हैं, उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में अच्छा अभिनय (काम) किया है।