Big Breaking: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात

इससे पहले आजम खान ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा था कि 50 साल की सियासत के बाद भी लखनऊ में उनकी कोई कोठी नहीं है। इसी वजह से उन्हें होटल में रहना पड़ता है।