Big Breaking: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात

UP Politics: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात Image Source - 'X' @surya_samajwadi
Azam Khan Meeting With Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। आजम और अखिलेश की मुलाकात तनातनी की अटकलों के बीच हुई है। इससे पहले 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर गए थे। यहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की थी।
ठीक 1 महीने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। आजम और अब्दुल्ला दोनों ने अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। गुरुवार को ही दोनों लखनऊ आए थे। यहां वह होटल में रुके।
इससे पहले आजम खान ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा था कि 50 साल की सियासत के बाद भी लखनऊ में उनकी कोई कोठी नहीं है। इसी वजह से उन्हें होटल में रहना पड़ता है।
उन्होंने कहा था कि उन्हें भू-माफिया घोषित किया जा रहा है, जबकि रामपुर के उस मोहल्ले में जहां वे रहते हैं, बरसात में दो फुट तक पानी भर जाता है। यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छी है और इस पर सवाल मत पूछिए।
