Big Breaking: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात

Azam Khan Meeting With Akhilesh Yadav: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ दूसरी मुलाकात की। इससे पहले रामपुर में 8 अक्टूबर को दोनों के बीच पहली मुलाकात हुई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 07, 2025

azam khan second meeting with akhilesh yadav after being released from jail

UP Politics: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात Image Source - 'X' @surya_samajwadi

Azam Khan Meeting With Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। आजम और अखिलेश की मुलाकात तनातनी की अटकलों के बीच हुई है। इससे पहले 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर गए थे। यहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की थी।

आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात

ठीक 1 महीने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। आजम और अब्दुल्ला दोनों ने अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। गुरुवार को ही दोनों लखनऊ आए थे। यहां वह होटल में रुके।

'50 साल की सियासत के बाद भी लखनऊ में कोई कोठी नहीं'

इससे पहले आजम खान ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा था कि 50 साल की सियासत के बाद भी लखनऊ में उनकी कोई कोठी नहीं है। इसी वजह से उन्हें होटल में रहना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी: आजम खान

उन्होंने कहा था कि उन्हें भू-माफिया घोषित किया जा रहा है, जबकि रामपुर के उस मोहल्ले में जहां वे रहते हैं, बरसात में दो फुट तक पानी भर जाता है। यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छी है और इस पर सवाल मत पूछिए।

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

आजम खान

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 12:16 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Big Breaking: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात

