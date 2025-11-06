8 नवंबर को PM मोदी वाराणसी से दिखाएंगे 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी; क्या रहेगा रूट मैप

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस (Banaras-Khajuraho Vande Bharat Express) इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में ये ट्रेन लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। यह संपर्क ना केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक त्वरित, आधुनिक और आरामदायक यात्रा सुविधा मुहैया कराएगा।