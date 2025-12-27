27 दिसंबर 2025,

शनिवार

वाराणसी

PCS अफसर के बेटा-बेटी और सास समेत चार लोगों की मौत, ठंड में कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार

Varanasi News : वाराणसी के एक PCS अफसर के बेटा-बेटी, सास और साढ़ू के बच्चे की मौत हो गई। हादसा कमरे में अंगीठी रखने की वजह से हुआ।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 27, 2025

वाराणसी में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, PC -X

वाराणसी के एक PCS अफसर के बेटा-बेटी, सास और साढ़ू के बच्चे की मौत हो गई। वहीं पत्नी और पत्नी की बहन, साले की हालत गंभीर बनी हुई है। ठंड अधिक होने के कारण परिवार एक ही कमरे में सोया था। ठंड से बचने के लिए परिवार ने कमरे में अंगीठी जलाई हुई थी। अफसर की पत्नी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए छपरा गई हुई थी।

कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से परिवार के एक सदस्य को छठपटाहट महसूस हुई और उसने उठकर दरवाजा खोला और आवाज देकर परिवार वालों को बुलाया। लोगों ने बाकी लोगों को जगाने की कोशिश की तो देखा 4 लोगों में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है।

सभी को ले जाया गया अस्पताल

सभी को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों की पहचान PCS अफसर के 3 साल के बेटे तेजस, 7 महीने की बेटी गुड़िया, सास कमलावती देवी (70) और साढ़ू के 4 साल के बेटे अध्याय के रूप में हुई है। दम घुटने की वजह से साले अमित, अफसर की पत्नी अंजलि और बहन अमीषा की हालत गंभीर बनी हुई है।

एक ही कमरे में सोया था पूरा परिवार

परिजनों के अनुसार अंजलि की शादी वाराणसी में हुई थी। अंजलि की मां कमलावती वाराणसी पूजा-अर्चना करने के लिए गई हुईं थी। अंजलि भी मां के साथ छुट्टियां मनाने के लिए छपरा चली गई। अंजलि की मां बेटे अमित के साथ रहती थी। अंजलि के साथ उसकी बहन अमीषा भी छपरा गई हुई थी। परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में सोए हुए थे। ठंड अधिक होने के कारण कमरे में एख अंगीठी जला ली।

अंगीठी का धुआं देर रात पूरे कमरे में भर गया और कार्बन मोनो ऑक्साइड की वजह से 4 लोगों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, अमीषा, अंजलि और अमित की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Updated on:

27 Dec 2025 02:57 pm

Published on:

27 Dec 2025 02:19 pm

वाराणसी

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

