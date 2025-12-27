PCS अफसर के बेटा-बेटी और सास समेत चार लोगों की मौत, ठंड में कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार

परिजनों के अनुसार अंजलि की शादी वाराणसी में हुई थी। अंजलि की मां कमलावती वाराणसी पूजा-अर्चना करने के लिए गई हुईं थी। अंजलि भी मां के साथ छुट्टियां मनाने के लिए छपरा चली गई। अंजलि की मां बेटे अमित के साथ रहती थी। अंजलि के साथ उसकी बहन अमीषा भी छपरा गई हुई थी। परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में सोए हुए थे। ठंड अधिक होने के कारण कमरे में एख अंगीठी जला ली।