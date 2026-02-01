कोडिन सिरप के किंगपिन शुभम जायसवाल के पिता की 28 करोड़ की संपत्ति सील, बांग्लादेश तक की थी सप्लाई

कफ सिरप प्रकरण के किंगपिन शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की करीब 28 करोड़ की संपत्ति को वाराणसी पुलिस ने सीज किया है। भोला जायसवाल के ऊपर उसके फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिए अवैध रूप से कोडिन कफ सिरप की खरीद-फरोख्त का मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, भोला जायसवाल ने अपने फॉर्म के जरिए अवैध रूप से कोडिन युक्त कफ सिरप को खरीदा था और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में इसकी सप्लाई की थी।