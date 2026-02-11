CP के आदेश की हुई अनदेखी, बारात से ट्रैफिक रुकने पर ACP ने लिखाई FIR…विवाह समारोह में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात ACP भेलूपुर गौरव कुमार को सूचना मिली कि भिखारीपुर के पास रात 11:30 बजे बारात से ट्रैफिक जाम हो रहा है। बरातियों ने तेज आवाज़ में डीजे बजाने एवं वैष्णवी लॉन के आगे रोड कवर कर रखा है। ACP पहुंचे तो बरातियों ने रास्ता साफ किया लेकिन आधे से ज्यादा सड़क पर बैंड बाजा, लाइट और बारात थी।