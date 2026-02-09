वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने फूंक दी अपनी दुकान, खुद पर भी छिड़का पेट्रोल

प्रशासन द्वारा दाल मंडी में जर्जर घोषित 21 मकानों और दुकानों में से 18 को बुलडोजर और हथौड़ों की मदद से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई शुरू होने से पहले एक व्यापारी अपनी दुकान के पहले तल पर खड़ा होकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। उसने आरोप लगाया कि उसका मकान जर्जर नहीं है और प्रशासन जानबूझकर मुआवजा देने से बचने के लिए उसे जर्जर घोषित कर रहा है।