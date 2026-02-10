वाराणसी के होटल में भाई-बहन ने किया सुसाइड, दरवाजे खोलते ही अंदर दिखा भयावह दृश्य…मच गई अफरा तफरी

वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके के होटल सिटी-इन में एक युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों रिश्ते में भाई-बहन हैं और हैदराबाद से काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए थे। दोनों ने पहले वाराणसी घूमा और चेक आउट वाले दिन जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोपहर बाद जब कमरा नहीं खुला तो होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया।