10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित एक स्कूल में दवा खाने के बाद 100 से अधिक बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद जिलेभर की एंबुलेंस बुलाकर बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Mohd Danish

Feb 10, 2026

farrukhabad school medicine children sick

फर्रुखाबाद में स्कूल में दवा खाने के बाद बीमार पड़े बच्चे अस्पताल में भर्ती | Image Video Grab

School medicine children sick Farrukhabad: फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव राठौर मोहिद्दीनपुर स्थित एक स्कूल में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दवा खाने के कुछ ही समय बाद 100 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्चों में उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत सामने आई, जिससे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और भय का माहौल बन गया।

बच्चों की हालत देख घबराए परिजन

जैसे-जैसे बच्चों की हालत बिगड़ती गई, सूचना पाकर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। अपने बच्चों को तड़पते देख परिजनों का गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आई। अभिभावकों ने शिक्षकों से तत्काल जवाब मांगा कि बच्चों को कौन-सी दवा और किस आदेश पर दी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव में अफरातफरी जैसा माहौल बन गया।

जिलेभर की एंबुलेंस मौके पर, अस्पतालों में कराया गया भर्ती

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोपहर करीब ढाई बजे जिले की सभी उपलब्ध एंबुलेंस को मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए गए। बीमार बच्चों को प्राथमिक इलाज के लिए कमालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कई परिजन अपने बच्चों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए खुद ले गए। अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

शिक्षा विभाग और पुलिस को दी गई सूचना

घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। प्रारंभिक तौर पर यह जांच की जा रही है कि बच्चों को दी गई दवा किस योजना के तहत थी, उसकी गुणवत्ता क्या थी और क्या दवा वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई।

जांच के बाद सामने आएंगे कारण

इस घटना ने स्कूलों में दवा वितरण व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की तैयारी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला दवा की खराब गुणवत्ता का है या वितरण में हुई चूक का। फिलहाल गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ब्रह्म दत्त द्विवेदी पुण्यतिथि: भाजपा का वो ‘शेर’, जिसने मायावती को दी थी नई जिंदगी, जानिए पूरा किस्सा

ब्रह्म दत्त द्विवेदी, Brahm Dutt Dwivedi Death Anniversary, गेस्ट हाउस कांड, मायावती और ब्रह्म दत्त द्विवेदी, यूपी राजनीति, UP Politics News, Mayawati Rakhi Brother, संजीव माहेश्वरी जीवा, भाजपा नेता ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सोशल इंजीनियरिंग 2027, बसपा-भाजपा इतिहास।
फर्रुखाबाद

पतंग की डोर से टूटी ओएचई, लड़कों ने लाल टी-शर्ट दिखाकर रुकवाया छपरा उत्सर्ग एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा

टी-शर्ट के साथ खड़े लड़के, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

यूपी में दरोगा ने पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका…खुद लेकर पहुंचा अस्पताल, हालत गंभीर

Up news, farukhabad
फर्रुखाबाद

आलू के दाम जमीन पर, नहीं निकल रही लागत, कोल्ड स्टोरेज से भी हुए दूर, किसान परेशान

आलू के खेत में ट्रैक्टर, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका
फर्रुखाबाद

अब इस जिले का नाम बदलने की मांग, बोलें- मुगलों की गुलामी का प्रतीक, कपिल या पंचाल नगर करने की मांग

रामनगरिया मेले में मौजूद रजनी तिवारी, फोटो सोर्स- 'X' रजनी तिवारी
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.