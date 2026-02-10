Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

इस घटना ने स्कूलों में दवा वितरण व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की तैयारी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला दवा की खराब गुणवत्ता का है या वितरण में हुई चूक का। फिलहाल गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।