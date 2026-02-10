Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

फर्रुखाबाद में स्कूल में दवा खाने के बाद बीमार पड़े बच्चे अस्पताल में भर्ती | Image Video Grab
School medicine children sick Farrukhabad: फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव राठौर मोहिद्दीनपुर स्थित एक स्कूल में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दवा खाने के कुछ ही समय बाद 100 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्चों में उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत सामने आई, जिससे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और भय का माहौल बन गया।
जैसे-जैसे बच्चों की हालत बिगड़ती गई, सूचना पाकर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। अपने बच्चों को तड़पते देख परिजनों का गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आई। अभिभावकों ने शिक्षकों से तत्काल जवाब मांगा कि बच्चों को कौन-सी दवा और किस आदेश पर दी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव में अफरातफरी जैसा माहौल बन गया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोपहर करीब ढाई बजे जिले की सभी उपलब्ध एंबुलेंस को मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए गए। बीमार बच्चों को प्राथमिक इलाज के लिए कमालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कई परिजन अपने बच्चों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए खुद ले गए। अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। प्रारंभिक तौर पर यह जांच की जा रही है कि बच्चों को दी गई दवा किस योजना के तहत थी, उसकी गुणवत्ता क्या थी और क्या दवा वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई।
इस घटना ने स्कूलों में दवा वितरण व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की तैयारी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला दवा की खराब गुणवत्ता का है या वितरण में हुई चूक का। फिलहाल गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।
