अब इस जिले का नाम बदलने की मांग, बोलें- मुगलों की गुलामी का प्रतीक, कपिल या पंचाल नगर करने की मांग

फर्रुखाबाद का नाम बदलने के लिए हिंदू समाज पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने नाम बदलने को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं और मुगलों को आजादी मिले 200 वर्ष हो गए हैं। तो मुगल गुलामी के प्रतीक नाम को लेकर हम क्यों घूमें? यहां का इतिहास राजा द्रुपद, आचार्य द्रोणाचार्य और पांचाली से जुड़ा है। यहां का इतिहास पौराणिक, महाभारत कालीन, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा है। हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। ऐसे में मुगल गुलामी के प्रतीक के रूप में नाम को लेकर हम क्यों घूम रहे हैं?