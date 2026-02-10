ब्रह्म दत्त द्विवेदी पुण्यतिथि: भाजपा का वो ‘शेर’, जिसने मायावती को दी थी नई जिंदगी, जानिए पूरा किस्सा

सूत्रों के कहाना है कि उस घटना के बाद से मायावती ने द्विवेदी को बहुत सम्मान दिया। एक बार तो यह भी कहा कि अगर बसपा यूपी में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाती है तो आधे कार्यकाल (ढाई साल) के लिए केवल द्विवेदी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। आखिरकार, भाजपा द्वारा उनकी पसंद पर अड़े रहने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह को सीएम के रूप में स्वीकार कर लिया।