12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

इदरीश ने झांसा देकर कराया धर्म परिवर्तन, बीमार बेटे ने कर ली आत्महत्या, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

Case filed on court order: फर्रुखाबाद में बीमारी दूर करने के लिए धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन दूर नहीं हुई। बेटे ने आत्महत्या कर ली। शिकायत के बाद भी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित को अदालत से न्याय मिला।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Feb 12, 2026

अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, फोटो सोर्स- मेटा एआई

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Farrukhabad Crime News: फर्रुखाबाद में एक पिता बेटे की बीमारी दूर करने के लिए झाड़-फूंक करने वाले के पास पहुंच गया। उसने बीमारी दूर करने के लिए ताबीज बनाकर दिया और बोला, "एक गले में पहन लो और एक ताबीज का पानी पीना है," लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। इस पर झाड़-फूंक करने वाले ने कहा कि मुस्लिम धर्म अपना लो, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। बेटे की बीमारी दूर करने के लिए पिता ने बेटे के साथ मुस्लिम धर्म भी अपना लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान उससे करीब 45000 रुपए ले लिए। पैसे वापस मांगने पर उसके और बेटे के साथ मारपीट की गई। बीमार परेशान बेटे ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में पुलिस को शिकायती पत्र लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला कमालगंज क्षेत्र का है।

डॉक्टर छोड़ झाड़-फूंक करने वाले के पास पहुंचा पिता

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के बलीपुर निवासी राजकुमार का पुत्र शिवम काफी समय से बीमार चल रहा था। उसके सर में दर्द और चक्कर आने की शिकायत थी। डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। परेशान राजकुमार ने नगला दाउद मोहल्ला निवासी इदरीश से संपर्क किया। इदरीश ने दो ताबीज बनाकर दिए, जिसमें से एक को गले में बांधने को कहा और दूसरे को पानी में डालकर पीने के लिए कहा‌।

हर हफ्ते बुलाया जाता था

राजकुमार ने बताया कि इदरीश हर हफ्ते झाड़-फूंक के लिए बुलाता था। करीब 6 महीने तक झाड़ू करते रहे लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद उसने मुसलमान बनने को कहा और बोला, "मुस्लिम बन जाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी।" बेटे की बीमारी दूर करने के लिए उसने अपना धर्म भी बदल दिया, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। उसने इदरीश से कहा कि बीमारी ठीक नहीं हुई है, मेरे पैसे वापस करो। इस पर इदरीश और उसके पुत्र तमजीद ने मारपीट की।

पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की

राजकुमार ने बताया कि सबसे पहले 5 सितंबर को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 13 सितंबर को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी अमृतपुर के पास बयान दर्ज करने को कहा। उन्होंने 15 सितंबर को अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

बीमारी से तंग आकर बेटे ने की आत्महत्या

राजकुमार ने बताया कि उनके बेटे ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को डाक से शिकायती पत्र भेजकर जानकारी दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अदालत में कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / इदरीश ने झांसा देकर कराया धर्म परिवर्तन, बीमार बेटे ने कर ली आत्महत्या, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नजफ कर्बला में मजार तोड़ने की घटना, लगाई गई आग, खुलासे के लिए तीन टीमें गठित

कब्र में की गई तोड़फोड़, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

farrukhabad school medicine children sick
फर्रुखाबाद

ब्रह्म दत्त द्विवेदी पुण्यतिथि: भाजपा का वो ‘शेर’, जिसने मायावती को दी थी नई जिंदगी, जानिए पूरा किस्सा

ब्रह्म दत्त द्विवेदी, Brahm Dutt Dwivedi Death Anniversary, गेस्ट हाउस कांड, मायावती और ब्रह्म दत्त द्विवेदी, यूपी राजनीति, UP Politics News, Mayawati Rakhi Brother, संजीव माहेश्वरी जीवा, भाजपा नेता ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सोशल इंजीनियरिंग 2027, बसपा-भाजपा इतिहास।
फर्रुखाबाद

पतंग की डोर से टूटी ओएचई, लड़कों ने लाल टी-शर्ट दिखाकर रुकवाया छपरा उत्सर्ग एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा

टी-शर्ट के साथ खड़े लड़के, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

यूपी में दरोगा ने पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका…खुद लेकर पहुंचा अस्पताल, हालत गंभीर

Up news, farukhabad
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.