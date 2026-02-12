12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

नजफ कर्बला में मजार तोड़ने की घटना, लगाई गई आग, खुलासे के लिए लगाई गई तीन टीमें

Farrukhabad Najaf Karbala shrine demolition incident फर्रुखाबाद में अराजक तत्वों ने कर्बला में कब्रों में तोड़फोड़ की और मौके पर रखी ताजिया और आलम में आग लगा दी। एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Feb 12, 2026

कब्र में की गई तोड़फोड़, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका


Najaf Karbala shrine demolition incident: फर्रुखाबाद में कर्बला के अंदर घुसकर अराजक तत्वों ने कब्रों के साथ तोड़फोड़ की और आग लगा दी। जिससे मौके पर रखी ताजिया जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। जिसने आग पर काबू पाया। तब तक काफी कुछ जल गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

अराजकतत्वों की हरकत

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्बला मौला अली नजफ में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। कर्बला की दो कब्रों को तोड़ दिया गया है, जबकि ताजिया और आलम में आग लगा दी गई है। आग की चपेट में आकर मेहंदी जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब कर्बला की देखरेख करने वाले साबिर अली ने दरगाह का दरवाजा खोला। अंदर आग जल रही थी।
ताजिए में भी आग लगाया गया
साबिर अली ने बताया कि जहां ताजिए रखे थे, वहां पर भी आग लगी हुई थी। हफीज और हाजी की खबरों को क्षतिग्रस्त के साथ तोड़फोड़ की गई। आग की लपटों ने छत की धनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और वह भी जलने लगी। साबिर अली ने घटना की जानकारी शरीफ हुसैन रिजवी को दी।

क्या कहते हैं शरीफ हुसैन?

मौके पर पहुंचे शरीफ हुसैन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के संबंध में शरीफ हुसैन रिजवी ने बताया कि 5-6 महीने पहले भी यहां चोरी हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा, एलसीडी, और चांदी के आभूषणों को चोर उठा ले गए थे। इस संबंध में मौत दरवाजा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया।

अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, एसडीएम, क्षेत्राधिकारी अमृतपुर संजय वर्मा, क्षेत्राधिकारी मोहम्माबाद अजय वर्मा, और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए।

क्या कहती हैं पुलिस अधीक्षक?

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत नजफ कर्बला में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा मजार को तोड़ा गया है। उसके एक हिस्से में आग लगा दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि में यह घटना शरारती तत्वों द्वारा की गई है। घटना के खुलासे के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस, एसओजी और पुलिस की टीम लगाई गई है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभावित लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / नजफ कर्बला में मजार तोड़ने की घटना, लगाई गई आग, खुलासे के लिए लगाई गई तीन टीमें

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

farrukhabad school medicine children sick
फर्रुखाबाद

ब्रह्म दत्त द्विवेदी पुण्यतिथि: भाजपा का वो ‘शेर’, जिसने मायावती को दी थी नई जिंदगी, जानिए पूरा किस्सा

ब्रह्म दत्त द्विवेदी, Brahm Dutt Dwivedi Death Anniversary, गेस्ट हाउस कांड, मायावती और ब्रह्म दत्त द्विवेदी, यूपी राजनीति, UP Politics News, Mayawati Rakhi Brother, संजीव माहेश्वरी जीवा, भाजपा नेता ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सोशल इंजीनियरिंग 2027, बसपा-भाजपा इतिहास।
फर्रुखाबाद

पतंग की डोर से टूटी ओएचई, लड़कों ने लाल टी-शर्ट दिखाकर रुकवाया छपरा उत्सर्ग एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा

टी-शर्ट के साथ खड़े लड़के, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

यूपी में दरोगा ने पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका…खुद लेकर पहुंचा अस्पताल, हालत गंभीर

Up news, farukhabad
फर्रुखाबाद

आलू के दाम जमीन पर, नहीं निकल रही लागत, कोल्ड स्टोरेज से भी हुए दूर, किसान परेशान

आलू के खेत में ट्रैक्टर, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.