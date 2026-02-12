नजफ कर्बला में मजार तोड़ने की घटना, लगाई गई आग, खुलासे के लिए लगाई गई तीन टीमें

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्बला मौला अली नजफ में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। कर्बला की दो कब्रों को तोड़ दिया गया है, जबकि ताजिया और आलम में आग लगा दी गई है। आग की चपेट में आकर मेहंदी जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब कर्बला की देखरेख करने वाले साबिर अली ने दरगाह का दरवाजा खोला। अंदर आग जल रही थी।

ताजिए में भी आग लगाया गया

साबिर अली ने बताया कि जहां ताजिए रखे थे, वहां पर भी आग लगी हुई थी। हफीज और हाजी की खबरों को क्षतिग्रस्त के साथ तोड़फोड़ की गई। आग की लपटों ने छत की धनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और वह भी जलने लगी। साबिर अली ने घटना की जानकारी शरीफ हुसैन रिजवी को दी।