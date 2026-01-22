यूपी में दरोगा ने पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका…खुद लेकर पहुंचा अस्पताल, हालत गंभीर

डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता साधना की रीढ़ व पैर की हड्डी फ्रैक्चर है। पैर में घाव पर छह टांके लगाए गए हैं। हालत गंभीर होने से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। होश में आने पर साधना ने बताया कि वह जनपद बदायूं थाना बिसौली के गांव पछिया की निवासी हैं। पति ने ही उन्हें छत से नीचे फेंक दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने दरोगा पति पर शराब का आदी होने का भी इल्ज़ाम लगाया। सूचना मिलते ही कादरीगेट थाना प्रभारी कपिल कुमार चौधरी भी लोहिया अस्पताल पहुंचे। सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय कमरा बंद कर महिला के बयान दर्ज किए। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है।