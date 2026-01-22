तू बेवफा क्यों हो गई…पत्नी का सिर सहलाया फिर बेवफा कहकर चाकू से गोद डाला

इस बीच सांचेलाल का अपनी पत्नी अनीता से घर में झगड़ा हुआ और फिर गुस्से में आकर उसने पत्नी अनीता को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। काजल ने जब चाची अनीता को खून से लथपथ देखा तो अन्य बच्चे भी शोर मचाने लगे। भागकर घर के बाहर आ गये। बोले-पापा,मम्मी को मार रहे हैं। पड़ोसी सोनू जब बचाने के लिए पहुंचे तो सांचेलाल चाकू लेकर सीधे हुए जिससे वह पीछे हट गया। करीब आधे घंटे तक लोग देखते रहे कि किस तरह से सांचेलाल अपनी पत्नी को मारने के बाद गोद में लेकर घर के अंदर बैठा रहा। उसके हाथ में चाकू था इसलिए लोग डरे हुये थे।