फर्रुखाबाद

पाकिस्तान के नंबर से फिरौती की मांग, बहन को जिंदा चाहते हो तो पांच लाख दो, गर्दन काट दी…

Ransom demand from Pakistani number फर्रुखाबाद में 7 दिनों से गायब छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। पाकिस्तानी नंबर से कॉल आने के बाद घर वालों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Dec 23, 2025

इस नंबर से आया फोन और गायब युवती

(फोटो सोर्स- परिजन)

Ransom demand from Pakistani number फर्रुखाबाद में छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। जो पिछले 7 दिनों से लापता है। अब पाकिस्तान के नंबर से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है‌ जिसमें +92 सीरीज से नंबर शुरू हुआ है। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी भरे मैसेज भेजे जा रहे हैं। छात्रा की गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि वे 7 दिनों से पुलिस के पास जा रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की गई है। दिए गए मोबाइल नंबर की सीडीआर एवं लोकेशन की जानकारी की जा रही है।

7 दिनों से गायब है छात्रा

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की रहने वाली गुड्डी देवी ने बताया कि उनकी बिटिया योजना राजपूत कॉलेज गई थी। वहां से लापता हो गई है। वह एमए कर रही है।‌ छोड़ने के लिए पहले 2 लाख रुपए और अब 5 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। 7 दिनों से उनकी बेटी गायब है। गायब होने की जानकारी पुलिस को दी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपहरणकर्ताओं ने चार फोटो भेजी हैं। कहता हैं रकम नहीं मिली तो गर्दन काट देंगे। वह 7 दिनों से लगातार हुआ थाने जा रही है। लहजहण

स्कैनर से मंगा रहा फिरौती की रकम

सोशल मीडिया पर एक बातचीत का ऑडियो का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। जिसमें अपहरणकर्ता से बातचीत की जा रही है। जिसमें अपहरणकर्ता कह रहा है कि इस स्कैनर को भेज रहे हैं। इस पर पैसे भेज दो। यह पूछने पर कि बहन को कहां से उठाया है, अपहरणकर्ता नाराज हो गया और कहने लगा कि पैसे से मत भेजो। 2 मिनट 13 सेकंड का एक बातचीत का ऑडियो का वीडियो जारी किया गया है। झदभभभह

क्या कहती है फर्रुखाबाद पुलिस?

इस संबंध में फर्रुखाबाद पुलिस ने बताया कि युवती के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज की गई है। परिजनों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट और लोकेशन की जानकारी की जा रही है। युवती की तलाश के लिए गश्ती जारी की गई है। विदेशी नंबर से आए कॉल की जांच की जा रही है। युवती को सकुशल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

