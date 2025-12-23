पाकिस्तान के नंबर से फिरौती की मांग, बहन को जिंदा चाहते हो तो पांच लाख दो, गर्दन काट दी…

Ransom demand from Pakistani number फर्रुखाबाद में छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। जो पिछले 7 दिनों से लापता है। अब पाकिस्तान के नंबर से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है‌ जिसमें +92 सीरीज से नंबर शुरू हुआ है। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी भरे मैसेज भेजे जा रहे हैं। छात्रा की गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि वे 7 दिनों से पुलिस के पास जा रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की गई है। दिए गए मोबाइल नंबर की सीडीआर एवं लोकेशन की जानकारी की जा रही है।