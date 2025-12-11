11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में भीषण हादसा: डीसीएम और बाइक में टक्कर, दो छात्राएं सहित तीन की मौत

Farrukhabad Accident फर्रुखाबाद में हुए दर्दनाक हादसे में तीन छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय तीनों मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे थे। रास्ते में डीसीएम में टक्कर मार दी।

less than 1 minute read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Dec 11, 2025

मचा कोहराम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Farrukhabad Accident फर्रुखाबाद में डीसीएम ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो छात्रा और एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। जो रिश्ते में चचेरे भाई-बहन थे। घटना की जानकारी मिलते घर में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर परिजनों के साथ ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आकोर्षित ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। बोले पहले ड्राइवर को गिरफ्तार करो। जानकारी मिलते भी मौके पर एसपी सहित अन्य अधिकारी घर पहुंच गए। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की है।

ट्रक और बाइक में टक्कर

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भुड नगला गांव निवासी 19 वर्षीय राजन अपनी 15 वर्षीय चचेरी बहन काजल और 12 वर्षीय सेजल को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। अभी वह नबीगंज रोड के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजन और काजल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सेजल गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सेजल को अस्पताल के लिए लेकर निकले। लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।

आकर्षित ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाने दिया

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला हमराही सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए जिन्होंने पुलिस को 100 उठाने से रोक दिया उनका कहना था कि पहले ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, एएसपी सहित अन्य अधिकारी गण पहुंच गए। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 01:38 pm

Published on:

11 Dec 2025 01:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / फर्रुखाबाद में भीषण हादसा: डीसीएम और बाइक में टक्कर, दो छात्राएं सहित तीन की मौत

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सपा और कांग्रेस पर बोला हमला

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का फर्रुखाबाद दौरा (फोटो सोर्स- स्वतंत्र देव सिंह)
फर्रुखाबाद

एसपी ऑफिस के बाबू को टीए-डीए भुगतान के लिए चाहिए 15 हजार, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

एसपी ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फर्रुखाबाद

मंदिर निर्माण की खुदाई में निकली सोने की झुमकी, सोने का गिलास, कड़ा, मची लूट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

रुचि और विभु पांडे, बीच में मिला हुआ गिलास (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फर्रुखाबाद

कुत्तों ने शव को नोचा…अलग कर दिया सर, धड़ से 5 फीट दूरी पर मिली खोपड़ी, कर्मचारी गायब

पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा करते परिचय (फोटो सोर्स- 'X' DM farrukhabad)
फर्रुखाबाद

8 साल छोटी चचेरी बहन के साथ किया दुष्कर्म, मासूम की तबीयत बिगड़ने पर खुला राज

rape case
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.