फर्रुखाबाद में भीषण हादसा: डीसीएम और बाइक में टक्कर, दो छात्राएं सहित तीन की मौत

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भुड नगला गांव निवासी 19 वर्षीय राजन अपनी 15 वर्षीय चचेरी बहन काजल और 12 वर्षीय सेजल को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। अभी वह नबीगंज रोड के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजन और काजल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सेजल गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सेजल को अस्पताल के लिए लेकर निकले। लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।