फर्रुखाबाद में भीषण हादसा: डीसीएम और बाइक में टक्कर, दो छात्राएं सहित तीन की मौत

फोटो सोर्स- पत्रिका
Farrukhabad Accident फर्रुखाबाद में डीसीएम ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो छात्रा और एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। जो रिश्ते में चचेरे भाई-बहन थे। घटना की जानकारी मिलते घर में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर परिजनों के साथ ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आकोर्षित ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। बोले पहले ड्राइवर को गिरफ्तार करो। जानकारी मिलते भी मौके पर एसपी सहित अन्य अधिकारी घर पहुंच गए। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भुड नगला गांव निवासी 19 वर्षीय राजन अपनी 15 वर्षीय चचेरी बहन काजल और 12 वर्षीय सेजल को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। अभी वह नबीगंज रोड के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजन और काजल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सेजल गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सेजल को अस्पताल के लिए लेकर निकले। लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला हमराही सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए जिन्होंने पुलिस को 100 उठाने से रोक दिया उनका कहना था कि पहले ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, एएसपी सहित अन्य अधिकारी गण पहुंच गए। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया।
बड़ी खबरेंView All
फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग