18 साल के चचेरे भाई ने 9 साल की बहन के साथ किया दुष्कर्म, बच्ची कानपुर रेफर

farrukhabad dushkarm फर्रुखाबाद में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी घरवालों से पहले पुलिस को हुई। जब अस्पताल से डायल 112 पर जानकारी दी गई कि एक 9 साल की बच्ची आई है। जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलती ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई और बच्ची से पूछताछ की गई। घरवालों से भी बातचीत हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई है। बच्ची की हालत स्थिर है। अच्छे इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। मामला कायमगंज थाना क्षेत्र का है।