18 साल के चचेरे भाई ने 9 साल की बहन के साथ किया दुष्कर्म, बच्ची कानपुर रेफर

फोटो सोर्स- 'X' Fatehgarh पुलिस
farrukhabad dushkarm फर्रुखाबाद में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी घरवालों से पहले पुलिस को हुई। जब अस्पताल से डायल 112 पर जानकारी दी गई कि एक 9 साल की बच्ची आई है। जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलती ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई और बच्ची से पूछताछ की गई। घरवालों से भी बातचीत हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई है। बच्ची की हालत स्थिर है। अच्छे इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। मामला कायमगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 9 साल की बच्ची गन्ने के खेत को देखने के लिए गई थी। वहीं पर पीछे से 18 वर्षीय चचेरा भाई भी पहुंच गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची जब वापस घर पहुंची तो घर वालों ने प्राइवेट पार्ट्स से खून बहता देखा। पूछने पर बच्ची ने बताया कि वह खेत में गिर गई थी। घर वाले बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया।
लोहिया अस्पताल में बच्ची के परीक्षण के बाद डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हूई है। अस्पताल से इस संबंध में डायल 112 पर जानकारी दी गई। मौके पर कायमगंज कोतवाली प्रभारी पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से भी पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि 9 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जिसकी हालत स्थिर है। अच्छे इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।
