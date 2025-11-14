एसपी ऑफिस के बाबू को टीए-डीए भुगतान के लिए चाहिए 15 हजार, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

SP office babu arrested while taking a bribe in farrukhabad फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जो टीए और डीए भुगतान के लिए हेड कांस्टेबल से रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसकी शिकायत है, हेड कॉन्स्टेबल ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद रंगे हाथ पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। लखनऊ से आई छह सदस्यीय टीम ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार बाबू को देने के लिए शिकायतकर्ता को नोट दिए। जैसे ही रिश्वत के पैसे बाबू को थमाए। एकाएक ऑफिस में खलबली मच गई और एंटी करप्शन की टीम ने बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया और लेकर रवाना हो गई। लखनऊ चली गई।