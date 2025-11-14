Patrika LogoSwitch to English

फर्रुखाबाद

एसपी ऑफिस के बाबू को टीए-डीए भुगतान के लिए चाहिए 15 हजार, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

SP office babu arrested while taking bribe फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात बाबू को रिश्वत मांगना भारी पड़ गया। जब हेड कांस्टेबल ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन से कर दी। एंटी करप्शन टीम ने बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Nov 14, 2025

एसपी ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

SP office babu arrested while taking a bribe in farrukhabad फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जो टीए और डीए भुगतान के लिए हेड कांस्टेबल से रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसकी शिकायत है, हेड कॉन्स्टेबल ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद रंगे हाथ पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। लखनऊ से आई छह सदस्यीय टीम ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार बाबू को देने के लिए शिकायतकर्ता को नोट दिए। जैसे ही रिश्वत के पैसे बाबू को थमाए। एकाएक ऑफिस में खलबली मच गई और एंटी करप्शन की टीम ने बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया और लेकर रवाना हो गई। लखनऊ चली गई।

एसपी ऑफिस का बाबू मांग रहा था रिश्वत

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के नाक के नीचे बाबू हरेंद्र सिंह चौहान को आज एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि टीए-डीए के भुगतान के बदले 15 हजार की मांग कर रहा है, जिसकी एंटी

एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

लखनऊ से 6 सदस्यों की टीम फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पूर्व योजना के मुताबिक हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार को एंटी करप्शन टीम ने नोटों की गड्डी दी। जैसे ही हरेंद्र सिंह चौहान के हाथ में नोटों की गड्डी आई, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया और उसे लेकर बाहर आ गए। हरेंद्र के उंगलियों के निशान भी लिए गए। यहां से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले जाया गया। 2 घंटे की पूछताछ के बाद एंटी करप्शन टीम हरेंद्र को लखनऊ लेकर चली गई। दोनों पक्षों के बयान भी लिए गए। बताया गया कि हरेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

