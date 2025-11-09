कुत्तों ने शव को नोचा…अलग कर दिया सर, धड़ से 5 फीट दूरी पर मिली खोपड़ी, कर्मचारी गायब

जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि घटना की जानकारी होते ही तुरंत मौके पर सीएमओ को भेजा गया। यह घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने यह भी बताया कि यह शव पोस्टमार्टम हाउस के अंदर नहीं रखा गया था। काफी क्षत-विक्षत स्थिति में अज्ञात में पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था। जिसमें काफी कीड़े लगे थे। इसलिए पुराने पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस कर्मियों ने रखा और ताला लगाकर चले गए। जिसके खिड़की-दरवाजे टूटे हुए थे। जिससे कुत्ते अंदर चले गए। प्रभारी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वार्ड बॉय और गार्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।