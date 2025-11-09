Patrika LogoSwitch to English

फर्रुखाबाद

कुत्तों ने शव को नोचा…अलग कर दिया सर, धड़ से 5 फीट दूरी पर मिली खोपड़ी, कर्मचारी गायब

Dogs ate body at post-mortem house फर्रुखाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में कुत्तों ने शव को नोच खाया। सर को धड़ से अलग कर दिया। डीएम के आदेश पर 7 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जबकि प्रभारी डॉक्टर और फार्मासिस्ट को हटा दिया गया। ‌

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Nov 09, 2025

पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा करते परिचय (फोटो सोर्स- 'X' DM farrukhabad)

फोटो सोर्स- 'X' DM farrukhabad

Dogs ate body at post-mortem house फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों ने पोस्टमार्टम हाउस के अंदर घुसकर शव को नोच खाया और गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। जिसका खौफनाक दृश्य सामने आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम हाउस प्रभारी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, संविदा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीएम ने बताया कि प्रभारी डॉक्टर को हटा दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। घटना सामने आने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामला पुराने पोस्टमार्टम हाउस भवन का है।

सिलाई कारीगर का था शव

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पुराने अस्पताल के अंदर चांद मोहम्मद निवासी चिलसरा का शव रखा गया था। ‌जो सिलाई का काम करता था। बीते शुक्रवार को कमरे के अंदर रखे शव को कुत्तों ने नोच खाया। जिसका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

जिलाधिकारी ने बताया अज्ञात का शव

जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि घटना की जानकारी होते ही तुरंत मौके पर सीएमओ को भेजा गया। यह घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने यह भी बताया कि यह शव पोस्टमार्टम हाउस के अंदर नहीं रखा गया था। काफी क्षत-विक्षत स्थिति में अज्ञात में पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था। जिसमें काफी कीड़े लगे थे। इसलिए पुराने पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस कर्मियों ने रखा और ताला लगाकर चले गए। जिसके खिड़की-दरवाजे टूटे हुए थे। जिससे कुत्ते अंदर चले गए। प्रभारी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वार्ड बॉय और गार्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

इनके खिलाफ की गई कार्रवाई

जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रभारी डिप्टी सीएम डॉक्टर दीपक कटारिया का वेतन रोक दिया गया है। फार्मासिस्ट विकास यादव का वेतन रोकने के साथ स्थानांतरण कर दिया गया। जबकि वार्ड बॉय राम प्रकाश, वीर प्रताप, आउटसोर्सिंग कर्मचारी अमित, चिंटू कुमार, राजीव कुमार, रंजीत, रवि कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। एसीएमओ संतोष यादव को नोडल बनाया गया है।

Updated on:

09 Nov 2025 08:55 am

Published on:

09 Nov 2025 07:51 am

