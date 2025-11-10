मंदिर निर्माण की खुदाई में निकली सोने की झुमकी, सोने का गिलास, कड़ा, मची लूट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

Gold jewellery found during excavation of temple foundation in Farrukhabad फर्रुखाबाद में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक चांदी का गिलास मिला। काम कर रहे मजदूरों ने निर्माण कार्य देख रहे युवक को इसकी जानकारी दी और चांदी का गिलास उसे दे दिया। देखते-देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। काम देख रहे युवक ने गिलास को जमीन पर पटका तो वह टूट गया और उसके अंदर से टूटी हुई झुमकी, दो टूटे हुए कड़े सहित अन्य सोने के जेवर मिले। देखते-देखते मौके पर लूट मच गई। इस संबंध में युवक ने मंदिर के मालिक को जानकारी दी। उन्होंने डायल 112 पर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जेवर वापस करने को कहा। ग्रामीणों ने जेवर वापस कर दिया। मामला कमालगंज थाना क्षेत्र का है।