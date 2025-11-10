Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

मंदिर निर्माण की खुदाई में निकली सोने की झुमकी, सोने का गिलास, कड़ा, मची लूट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

Gold jewellery found during excavation of temple foundation in Farrukhabad फर्रुखाबाद में मंदिर की नींव खुदाई के दौरान चांदी का गिलास और जेवर निकला। यह देख लोगों की आंखों में चमक आ गई‌। जिसे ग्रामीण लेकर अपने साथ चले गए। लेकिन पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और...

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Nov 10, 2025

रुचि और विभु पांडे, बीच में मिला हुआ गिलास (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Gold jewellery found during excavation of temple foundation in Farrukhabad फर्रुखाबाद में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक चांदी का गिलास मिला। काम कर रहे मजदूरों ने निर्माण कार्य देख रहे युवक को इसकी जानकारी दी और चांदी का गिलास उसे दे दिया। देखते-देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। काम देख रहे युवक ने गिलास को जमीन पर पटका तो वह टूट गया और उसके अंदर से टूटी हुई झुमकी, दो टूटे हुए कड़े सहित अन्य सोने के जेवर मिले। देखते-देखते मौके पर लूट मच गई। इस संबंध में युवक ने मंदिर के मालिक को जानकारी दी। उन्होंने डायल 112 पर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जेवर वापस करने को कहा। ग्रामीणों ने जेवर वापस कर दिया। मामला कमालगंज थाना क्षेत्र का है।

सोने का गिलास जिसमे मिला जेवर

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रृंगी रामपुर में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था। नींव खुदाई के दौरान जमीन से एक गिलास निकला। जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। काम कर रहे मजदूरों ने मौके पर मौजूद दीपू को इसकी जानकारी दी और गिलास उसे सौंप दिया। नींव खुदाई के दौरान चांदी का गिलास मिलने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई।

डायल 112 पर दी गई जानकारी

दीपू ने गिलास को जमीन में पटका तो वह टूट गया। उसके अंदर से कई प्रकार के जेवर निकले। सत्यनारायण और मूलचंद जेवर लेकर नौ दो ग्यारह हो गए। दीपू ने इसकी जानकारी आगरा निवासी रवि को दी। जो यह मंदिर बनवा रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रवि ने डायल 112 पर घटना की जानकारी दी। आगरा में रहने वाली रुचि ने बताया कि उनके पैतृक निवास के सामने चबूतरा की खुदाई हो रही थी। जिसमें जेवर निकाला है।‌ लेकिन उन्हें थोड़ा ही जेवर मिले। मकान मालिक विभु पांडे ने भी इसी प्रकार की जानकारी दी है।

थाना में जमा किया गया बरामद जेवर

क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा और कमालगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों से पूछताछ की। दीपू ने बताया कि सत्यनारायण और मूलचंद जेवर को ले गए हैं। पुलिस ने सत्यनारायण और मूलचंद को संदेश भेज कर जेवर वापस करने को कहा। पुलिस के कहने पर सत्यनारायण ने जेवर को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसमें सोने के दो टूटे हुए कड़े, टूटी हुई झुमकी, सोने का गिलास शामिल है। पुलिस ने उपरोक्त सामग्री को कमालगंज थाना के माल खाने में जमा कर दिया।

क्या कहती है फर्रुखाबाद पुलिस?

फतेहगढ़ पुलिस ने बताया कि महिला ने सूचना दी कि उनके घर से लगे पुराने मंदिर में चबूतरा का निर्माण कराया जा रहा था। चबूतरे की खुदाई के दौरान एक पुराना गिलास मिला। जिसमें पीली धातु के आभूषण के हिस्से मिले हैं। सूचना पाकर मौके पर क्षेत्राधिकारी अमृतपुर, थाना प्रभारी कमालगंज फोर्स के साथ पहुंच गए। खुदाई में मिले पीली धातु के कब्जे मे लिया। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमीन की खुदाई का मामला है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को भी जानकारी दी गई है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 06:37 pm

Published on:

10 Nov 2025 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / मंदिर निर्माण की खुदाई में निकली सोने की झुमकी, सोने का गिलास, कड़ा, मची लूट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुत्तों ने शव को नोचा…अलग कर दिया सर, धड़ से 5 फीट दूरी पर मिली खोपड़ी, कर्मचारी गायब

पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा करते परिचय (फोटो सोर्स- 'X' DM farrukhabad)
फर्रुखाबाद

8 साल छोटी चचेरी बहन के साथ किया दुष्कर्म, मासूम की तबीयत बिगड़ने पर खुला राज

moradabad minor rape case class 7 student arrested for assaulting girl
फर्रुखाबाद

रिश्ते बनते हैं आसमान में: दूल्हा मंडप में इंतजार करता रहा, दुल्हन नहीं आई, फिर क्या? मिल गई राजकुमारी

मंडप में नहीं पहुंची दुल्हन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फर्रुखाबाद

गोद भराई से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर, मौत, हंसी-खुशी के बीच मचा कोहराम

सड़क हादसे में दो की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फर्रुखाबाद

दो नाबालिग बच्चों के गायब होने से मचा हड़कंप, जयपुर वाली बस में बैठे, नहीं पता चला कहां गए?

गायब बच्चों के पिता ने बताया (फोटो सोर्स- 'X' farrukhabad वीडियो ग्रैब)
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.