मंदिर निर्माण की खुदाई में निकली सोने की झुमकी, सोने का गिलास, कड़ा, मची लूट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

Gold jewellery found during excavation of temple foundation in Farrukhabad फर्रुखाबाद में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक चांदी का गिलास मिला। काम कर रहे मजदूरों ने निर्माण कार्य देख रहे युवक को इसकी जानकारी दी और चांदी का गिलास उसे दे दिया। देखते-देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। काम देख रहे युवक ने गिलास को जमीन पर पटका तो वह टूट गया और उसके अंदर से टूटी हुई झुमकी, दो टूटे हुए कड़े सहित अन्य सोने के जेवर मिले। देखते-देखते मौके पर लूट मच गई। इस संबंध में युवक ने मंदिर के मालिक को जानकारी दी। उन्होंने डायल 112 पर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जेवर वापस करने को कहा। ग्रामीणों ने जेवर वापस कर दिया। मामला कमालगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रृंगी रामपुर में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था। नींव खुदाई के दौरान जमीन से एक गिलास निकला। जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। काम कर रहे मजदूरों ने मौके पर मौजूद दीपू को इसकी जानकारी दी और गिलास उसे सौंप दिया। नींव खुदाई के दौरान चांदी का गिलास मिलने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई।
दीपू ने गिलास को जमीन में पटका तो वह टूट गया। उसके अंदर से कई प्रकार के जेवर निकले। सत्यनारायण और मूलचंद जेवर लेकर नौ दो ग्यारह हो गए। दीपू ने इसकी जानकारी आगरा निवासी रवि को दी। जो यह मंदिर बनवा रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रवि ने डायल 112 पर घटना की जानकारी दी। आगरा में रहने वाली रुचि ने बताया कि उनके पैतृक निवास के सामने चबूतरा की खुदाई हो रही थी। जिसमें जेवर निकाला है। लेकिन उन्हें थोड़ा ही जेवर मिले। मकान मालिक विभु पांडे ने भी इसी प्रकार की जानकारी दी है।
क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा और कमालगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों से पूछताछ की। दीपू ने बताया कि सत्यनारायण और मूलचंद जेवर को ले गए हैं। पुलिस ने सत्यनारायण और मूलचंद को संदेश भेज कर जेवर वापस करने को कहा। पुलिस के कहने पर सत्यनारायण ने जेवर को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसमें सोने के दो टूटे हुए कड़े, टूटी हुई झुमकी, सोने का गिलास शामिल है। पुलिस ने उपरोक्त सामग्री को कमालगंज थाना के माल खाने में जमा कर दिया।
फतेहगढ़ पुलिस ने बताया कि महिला ने सूचना दी कि उनके घर से लगे पुराने मंदिर में चबूतरा का निर्माण कराया जा रहा था। चबूतरे की खुदाई के दौरान एक पुराना गिलास मिला। जिसमें पीली धातु के आभूषण के हिस्से मिले हैं। सूचना पाकर मौके पर क्षेत्राधिकारी अमृतपुर, थाना प्रभारी कमालगंज फोर्स के साथ पहुंच गए। खुदाई में मिले पीली धातु के कब्जे मे लिया। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमीन की खुदाई का मामला है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को भी जानकारी दी गई है।
