जल शक्ति मंत्री बोले- सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सपा का एजेंडा परिवारवाद, वंशवाद, एसआईआर पर दी प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एसआईआर पर उन्होंने कहा कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। उनके भी नाम हटाए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दो बार आ गए हैं, उन्हें भी हटाया जा रहा है। नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। कायमगंज में बीएलओ के जहरीला पदार्थ खाने के संबंध में पूछेंगे सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकांश बीएलओ अपना कार्य कर चुके हैं।