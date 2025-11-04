रिश्ते बनते हैं आसमान में: दूल्हा मंडप में इंतजार करता रहा, दुल्हन नहीं आई, फिर क्या? मिल गई राजकुमारी

Farrukhabad auspicious event रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। यह बात फर्रुखाबाद में चरितार्थ हुई। शादी के मंडप में दुल्हन का इंतजार होता रहा, परंतु कन्या पक्ष के लोगों की कोई आहट नहीं सुनाई पड़ी। मोबाइल पर लोगों से बातचीत की गई है। जवाब ना में मिलने के बाद गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। कानाफूसी शुरू हो गई। संयोग तो किसी दूसरी लड़की के साथ इसी बीच मौके पर मौजूद एक लड़की के परिजनों से शादी की चर्चा शुरू हो गई और फिर क्या था, हंसी-खुशी माहौल में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और बिटिया अपने ससुराल को गई। मामला शमशाबाद क्षेत्र का है।‌