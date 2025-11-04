Patrika LogoSwitch to English

रिश्ते बनते हैं आसमान में: दूल्हा मंडप में इंतजार करता रहा, दुल्हन नहीं आई, फिर क्या? मिल गई राजकुमारी

Farrukhabad news फर्रुखाबाद के एक गेस्ट हाउस में बारात पहुंच गई थी। लेकिन दुल्हन का कहीं अता-पता नहीं था। दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन संयोग ऐसा बना कि रात में दूल्हे को दुल्हन भी मिली और हंसी-खुशी माहौल में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ।

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Nov 04, 2025

मंडप में नहीं पहुंची दुल्हन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Farrukhabad auspicious event रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। यह बात फर्रुखाबाद में चरितार्थ हुई। शादी के मंडप में दुल्हन का इंतजार होता रहा, परंतु कन्या पक्ष के लोगों की कोई आहट नहीं सुनाई पड़ी। मोबाइल पर लोगों से बातचीत की गई है। जवाब ना में मिलने के बाद गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। कानाफूसी शुरू हो गई। संयोग तो किसी दूसरी लड़की के साथ इसी बीच मौके पर मौजूद एक लड़की के परिजनों से शादी की चर्चा शुरू हो गई और फिर क्या था, हंसी-खुशी माहौल में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और बिटिया अपने ससुराल को गई। मामला शमशाबाद क्षेत्र का है।‌

दुल्हन के ना आने पर मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में राजकुमार (बदला हुआ नाम) की शादी की तैयारी पूरी हो गई थी। राजकुमार की तरफ से बारात भी पहुंच गई थी। नाश्ता पानी चल रहा था। धीरे-धीरे समय बीत रहा था, लेकिन कन्या पक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, जिससे राजकुमार के घर वालों में हलचल बढ़ी। उन्होंने कन्या पक्ष के लोगों से बातचीत की। इस पर जवाब आया कि दुल्हन अभी शादी को तैयार नहीं है। तारीख आगे बढ़ा दीजिए। यह सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर देखते-देखते गेस्ट हाउस में फैल गई।

राजकुमार को मिल गई राजकुमारी

संजोग तो किसी और के साथ बना था। गेस्ट हाउस में मौजूद बड़े बुजुर्गों में चर्चा हुई और एक लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी (बदला हुआ नाम) के घर वालों से कुछ लोगों ने बातचीत की। बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए और उसी मंडप पर राजकुमार और राजकुमारी ने सात फेरे लिए। हंसी खुशी माहौल में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और राजकुमारी अपने ससुराल को विदा हो गई। ‌

Published on:

04 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / रिश्ते बनते हैं आसमान में: दूल्हा मंडप में इंतजार करता रहा, दुल्हन नहीं आई, फिर क्या? मिल गई राजकुमारी

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

गोद भराई से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर, मौत, हंसी-खुशी के बीच मचा कोहराम

सड़क हादसे में दो की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फर्रुखाबाद

दो नाबालिग बच्चों के गायब होने से मचा हड़कंप, जयपुर वाली बस में बैठे, नहीं पता चला कहां गए?

गायब बच्चों के पिता ने बताया (फोटो सोर्स- 'X' farrukhabad वीडियो ग्रैब)
फर्रुखाबाद

Holidays: 28 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय, स्कूल बंद, कल और परसों भी अदालतों, बैंकों में छुट्टी

28 अक्टूबर को छुट्टी (फोटो सोर्स- आयोजक)
फर्रुखाबाद

भाजपा सांसद ने जनपदवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील

Sansad, deepawali
फर्रुखाबाद

‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’, सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज, सांसद बोले-रावण की तरह…

bjp mp mukesh rajput hit back at samajwadi party leader dr naval kishore shcakya
फर्रुखाबाद
