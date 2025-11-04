रिश्ते बनते हैं आसमान में: दूल्हा मंडप में इंतजार करता रहा, दुल्हन नहीं आई, फिर क्या? मिल गई राजकुमारी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Farrukhabad auspicious event रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। यह बात फर्रुखाबाद में चरितार्थ हुई। शादी के मंडप में दुल्हन का इंतजार होता रहा, परंतु कन्या पक्ष के लोगों की कोई आहट नहीं सुनाई पड़ी। मोबाइल पर लोगों से बातचीत की गई है। जवाब ना में मिलने के बाद गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। कानाफूसी शुरू हो गई। संयोग तो किसी दूसरी लड़की के साथ इसी बीच मौके पर मौजूद एक लड़की के परिजनों से शादी की चर्चा शुरू हो गई और फिर क्या था, हंसी-खुशी माहौल में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और बिटिया अपने ससुराल को गई। मामला शमशाबाद क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में राजकुमार (बदला हुआ नाम) की शादी की तैयारी पूरी हो गई थी। राजकुमार की तरफ से बारात भी पहुंच गई थी। नाश्ता पानी चल रहा था। धीरे-धीरे समय बीत रहा था, लेकिन कन्या पक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, जिससे राजकुमार के घर वालों में हलचल बढ़ी। उन्होंने कन्या पक्ष के लोगों से बातचीत की। इस पर जवाब आया कि दुल्हन अभी शादी को तैयार नहीं है। तारीख आगे बढ़ा दीजिए। यह सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर देखते-देखते गेस्ट हाउस में फैल गई।
संजोग तो किसी और के साथ बना था। गेस्ट हाउस में मौजूद बड़े बुजुर्गों में चर्चा हुई और एक लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी (बदला हुआ नाम) के घर वालों से कुछ लोगों ने बातचीत की। बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए और उसी मंडप पर राजकुमार और राजकुमारी ने सात फेरे लिए। हंसी खुशी माहौल में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और राजकुमारी अपने ससुराल को विदा हो गई।
बड़ी खबरेंView All
फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग