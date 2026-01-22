आलू के दाम जमीन पर, नहीं निकल रही लागत, कोल्ड स्टोरेज से भी हुए दूर, किसान परेशान

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी में किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान खेत में ही आलू पर ट्रैक्टर चलवा दे रहे हैं। इधर सातनपुर मंडी में भारी मात्रा में आलू पहुंच रही है। किसानों के अनुसार सातनपुर मंडी में आलू 351 रुपए से 521 रुपए प्रति कुंतल बिक रहा है। इस संबंध में संतोष कुमार ने बताया कि इस कीमत में आलू की लागत भी नहीं निकल पा रही है। दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिल रही है।