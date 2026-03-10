दूसरी पत्नी लड़कर मायके गई, आठ बेटे-बेटियों का पिता फांसी के फंदे पर लटक दी जान

Middle-aged man commits suicide: फर्रुखाबाद में अधेड़ ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी लोगों को उस समय हुई जब गांव के लोगों को पेड़ पर लटका दिखाई पड़ा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में मृतक पुत्र ने बताया कि उसके पिता दूसरी शादी करने के बाद पत्नी के साथ अलग रहते थे। घर में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। छह दिन पहले दूसरी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। जिसके बाद पिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है।