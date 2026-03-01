पत्नी और ससुराल वालों की पिटाई से क्षुब्ध, युवक फांसी पर लटक दी जान, मचा कोहराम

Young man, harassed by his wife, hanged himself to death: फर्रुखाबाद में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी घरवालों को तब हुई जब युवक कमरे से बाहर नहीं निकला। उन्होंने कमरे के अंदर देखा तो वह फांसी के फंदे से लटका मिला। इस संबंध में मृतक की मां ने बताया कि बीते सोमवार को बहू ने मायके वालों को बुलाया और बेटे के साथ मारपीट की। दूसरे दिन अपनी मां के साथ चली गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फर्रुखाबाद पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना कायमगंज थाना क्षेत्र की है।