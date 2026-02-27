27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर संग्राम, यादव समाज की मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग

Yadav ji ki love story: फर्रुखाबाद में 'यादव जी की लव स्टोरी' के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस फिल्म से यादव समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ‌

less than 1 minute read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Feb 27, 2026

यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ प्रदर्शन, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Protest against Yadav ji ki love story: फर्रुखाबाद में यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ अधिवक्ताओं और यादव समाज से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि फिल्म निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसमें यादव समाज की छवि को नकारात्मक एवं आपत्तिजनक रूप से प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही फिल्म पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। इस मौके पर अहीर निर्माण सेवा, यादव सेवा के सदस्य भी मौजूद थे।

फिल्म निर्माता के खिलाफ नारेबाजी

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 'यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। फिल्म निर्माता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर एडवोकेट रोहित यादव ने कहा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यादव का नाम जोड़कर प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं, जिससे यादव समाज की भावनाएं आहत हुई है।

धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा

रोहित यादव ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आपस में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। फिल्म में यादव जी तो क्या किसी भी कास्ट का नाम नहीं जाना चाहिए था। फिल्म को लेकर समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है।

फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाई जाए

उन्होंने कहा कि इसके प्रसारण में तत्काल रोक लगाया जाए। प्रदर्शन करने वालों ने फिल्म निर्माता-निर्देशक सहित अन्य संबंधित लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में वीर अहीर निर्माण सेवा के प्रदेश अध्यक्ष कंचन यादव, कानपुर यादव सेवा के मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह यादव, सहित अन्य मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 05:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर संग्राम, यादव समाज की मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेसलर ग्रेट खली ने युवाओं को फिट रहने का दिया मंत्र, मोबाइल और ब्लॉग पर दिया बड़ा बयान

फर्रुखाबाद में ग्रेट खली, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

Farrukhabad News: आम के बाग में मिला अज्ञात महिला का शव, शिनाख्त के प्रयास जारी

फर्रुखाबाद

दिनदहाड़े वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या से मचा हड़कंप, लूटपाट की घटना को दिया अंजाम

पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद, फोटो सोर्स- फर्रुखाबाद पुलिस
फर्रुखाबाद

भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष की बहन को ज्वलनशील डाल जलाया, डॉक्टर ने बताया- हालत गंभीर

अस्पताल में भर्ती कराया गया, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

दुष्कर्म के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नोटिस के बाद चलाया गया बुलडोजर

अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.