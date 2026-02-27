‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर संग्राम, यादव समाज की मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग

Protest against Yadav ji ki love story: फर्रुखाबाद में यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ अधिवक्ताओं और यादव समाज से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि फिल्म निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसमें यादव समाज की छवि को नकारात्मक एवं आपत्तिजनक रूप से प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही फिल्म पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। इस मौके पर अहीर निर्माण सेवा, यादव सेवा के सदस्य भी मौजूद थे।