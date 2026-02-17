दुष्कर्म के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नोटिस के बाद चलाया गया बुलडोजर

Major action against rape accused: फर्रुखाबाद में दुष्कर्म आरोपियों के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस मौके पर एसडीएम और राजस्व टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। मामला 5 महीने पहले का है, जब आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिला प्रशासन ने आरोपी को मंगलवार तक अवैध निर्माण हटा लेने का नोटिस दिया था, लेकिन आरोपी की तरफ से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। मामला कपिल थाना क्षेत्र का है।