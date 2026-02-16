इटावा-बरेली हाईवे पर भीषण हादसा: डीसीएम-कार में टक्कर, 3 की मौत, तीन घायल

Etawah Bareilly highway road accident: फर्रुखाबाद में इटावा-बरेली हाईवे पर रविवार देर शाम भीषण हादसा हो गया। डीसीएम-कार की टक्कर में 3 की मौत हो गई। जबकि तीन घायल हैं। दुर्घटना के बाद कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक कार में ही फंस गया था, जिसे काफी प्रयासों के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने घायलों से बातचीत की। डॉक्टर को अच्छा इलाज करने का निर्देश दिया। एसपी-डीएम ने देर रात दुर्घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। घटना कादरी थाना क्षेत्र की है।