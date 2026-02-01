फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास का कैदी फांसी पर लटका, मौत

Fatehgarh Central Jail: फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फांसी के फंदे पर लटक गया। इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन फांसी के फंदे से उतारकर जेल के डॉक्टर ने निरीक्षण किया और उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि मृतक पॉक्शो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।