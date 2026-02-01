फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास का कैदी फांसी पर लटका, मौत

फोटो सोर्स- पत्रिका
Fatehgarh Central Jail: फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फांसी के फंदे पर लटक गया। इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन फांसी के फंदे से उतारकर जेल के डॉक्टर ने निरीक्षण किया और उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि मृतक पॉक्शो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 39 वर्षीय प्रभात उर्फ प्रभाकर निवासी मीरपुर फांसी के फंदे पर लटक गया। उसकी जानकारी मिलते ही जेल में चहल कदमी बढ़ गई। आनन-फानन फांसी के फंदे से उतार कर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
इस संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि कैदी प्रभात उर्फ प्रभाकर को जेल अस्पताल से रेफर किया गया था। जिसका सघन परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान जानकारी हुई कि कैदी की मौत हो चुकी है। उसे मृत अवस्था में ही लाया गया है। जिसका नाम प्रभात उर्फ प्रभाकर है। मृतक की उम्र 39 है।
