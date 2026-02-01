13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास का कैदी फांसी पर लटका, मौत

Life sentence prisoner hanged himself: फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Feb 13, 2026

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Fatehgarh Central Jail: फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फांसी के फंदे पर लटक गया। इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन फांसी के फंदे से उतारकर जेल के डॉक्टर ने निरीक्षण किया और उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि मृतक पॉक्शो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

सेंट्रल जेल का कैदी फांसी पर लटका

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 39 वर्षीय प्रभात उर्फ प्रभाकर निवासी मीरपुर फांसी के फंदे पर लटक गया। उसकी जानकारी मिलते ही जेल में चहल कदमी बढ़ गई। आनन-फानन फांसी के फंदे से उतार कर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

क्या कहते हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर?

इस संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि कैदी प्रभात उर्फ प्रभाकर को जेल अस्पताल से रेफर किया गया था। जिसका सघन परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान जानकारी हुई कि कैदी की मौत हो चुकी है। उसे मृत अवस्था में ही लाया गया है। जिसका नाम प्रभात उर्फ प्रभाकर है। मृतक की उम्र 39 है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 07:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास का कैदी फांसी पर लटका, मौत

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे के परिवार के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, दो भाइयों सहित छह गिरफ्तार

सुरक्षा के किए गए खड़े इंतजाम, फोटो सोर्स- 'X' फर्रुखाबाद पुलिस
फर्रुखाबाद

सिपाही के हमले से बेटी के बाद पत्नी की भी मौत, सिपाही भी कर चुका है आत्महत्या, मुकदमा दर्ज

हत्या और आत्महत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

इदरीश ने झांसा देकर कराया धर्म परिवर्तन, बीमार बेटे ने कर ली आत्महत्या, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, फोटो सोर्स- मेटा एआई
फर्रुखाबाद

नजफ कर्बला में मजार तोड़ने की घटना, लगाई गई आग, खुलासे के लिए तीन टीमें गठित

कब्र में की गई तोड़फोड़, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

Farrukhabad: स्कूल में दवा खाते ही तड़पने लगे 100 से अधिक बच्चे, गांव में मचा हाहाकार, जिलेभर की एम्बुलेंस बुलाई गई

farrukhabad school medicine children sick
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.