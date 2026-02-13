सिपाही के हमले से बेटी के बाद पत्नी की भी मौत, सिपाही भी कर चुका है आत्महत्या, मुकदमा दर्ज

Farrukhabad murder and suicide: फर्रुखाबाद में हुई हृदयविदारक घटना में घरेलू कलह में एक सिपाही का परिवार खत्म हो गया। ड्यूटी के बाद लौटे सिपाही का पत्नी के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिपाही ने रसोई घर में रखे लोहे के तवे से पत्नी पर हमला कर दिया और बेटी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में छोड़कर सिपाही घर से बाहर आ गया और नदी में कूद गया, जिसका शव कई दिनों बाद बरामद किया गया। इधर सिपाही के हमले से बेटी की मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए कानपुर लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। अब सिपाही के माता-पिता और भाइयों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है।